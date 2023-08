Caso Rubiales, la Lega calcio femminile spagnola: “Ora basta! È ora di cambiare”

La Lega calcio femminile spagnola ha preso posizione contro il presidente della Federcalcio Luis Rubiales, che ha rifiutato di dimettersi dopo le polemiche scoppiate per il bacio alla calciatrice Jennifer Hermoso dopo la finale vinta ai Mondiali. “Per rispetto dei valori dello sport. Per rispetto del calcio femminile. Per rispetto della donna. E agli uomini che combattono al loro fianco. Per rispetto del calcio. Ora basta! È ora di cambiare questa situazione per sempre”, ha scritto la Lega su X.