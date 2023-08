F1 GP Olanda 2023, Leclerc: “Ferrari difficile da guidare, ma niente scuse: ci sono io al volante”

“Non sto facendo una cosa fuori dal normale come a Miami, questo weekend la macchina è veramente difficile da guidare. Dobbiamo provare a migliorare il più velocemente possibile e basta, per adesso è molto difficile anche solo anticipare cosa farà la macchina in curva. Nella nove e nella dieci abbiamo fatto fatica, per adesso non abbiamo trovato qualcosa che ci faccia migliorare. Ma non ci sono scuse, alla fine sono io che guido la macchina”. Queste le parole del pilota della Ferrari, Charles Leclerc, dopo le deludenti qualifiche del Gp di Olanda: “Mi immagino una gara in salita, è una pista dove è difficile sorpassare, vediamo”.