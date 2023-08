F1 GP Olanda 2023, Hamilton: “Voglio inseguire Perez e sfruttare errori di Verstappen”

“Abbiamo ben chiaro che non faremo sfaceli in queste ultime dieci gare, ma occorrerà massimizzare i punti ogni weekend, l’obiettivo è quello di mantenere il secondo posto nel campionato costruttori e inseguire Perez. Sento di essere pronto per riuscirci”. Così il pilota della Mercedes, Lewis Hamilton, nel giovedì dedicato alle conferenza stampa prima del weekend di gara del Gp di Olanda: “Sto cercando di prepararmi per quando la macchina sarà pronta a sfidare Verstappen per batterlo. Per il momento, l’unico modo per riuscirci è quello di approfittare di eventuali errori: di solito non ne commettono, se li commetteranno io sarò lì”.