F1 GP Monza 2023, Russell dopo le qualifiche: “Buon lavoro di gestione gomme”

“Abbiamo fatto un buon lavoro con le gomme. Gli ingegneri hanno fatto un ottimo lavoro durante la notte e questa mattina siamo partiti correndo, mi sentivo più a mio agio in macchina“. Così George Russell, pilota della Mercedes, analizza la sua ottima quarta posizione in griglia nel GP d’Italia a Monza. “Grazie alle mescole più morbide che abbiamo qui a dposizione penso che ci sia stata la possibilità di mettere a punto l’assetto nel modo più aggressivo per le qualifiche o favorire un po’ di più il ritmo di gara. Abbiamo scelto per quest’ultima soluzione, quindi spero che la scelta venga ripagata domani”, conclude il pilota britannico.