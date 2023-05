F1 GP Monaco, Russell: “Podio compromesso per contatto con Perez”

E’ passato in rassegna il GP di Monaco con non poche polemiche. Sicuramente uno dei momenti che più hanno inciso sulla classifica finale è stato il contatto fra Perez e Russell che ha compromesso in tutto o in parte la gara di entrambi i piloti. Dopo la gara ha parlato il pilota della Mercedes che, proprio per quel contatto ha dovuto subire una penalità che poi ha compromesso, secondo Russell, il suo podio.

Le parole di Russell: “Prima ero davanti a Lewis e davanti a Ocon, comodamente davanti. Quei ragazzi si erano fermati ai box, erano dietro di me, dovevo ancora rientrare ai box sulla media. Ovviamente sono passato direttamente dalle dure alle intermedie, quindi sono arrivato quinto dietro alle Ferrari, ma loro erano, ovviamente, con le slick, quindi eravamo effettivamente terzi su strada. Un errore da parte mia nel giro di uscita ci è costato le due posizioni per finire in quinta posizione. Sono molto deluso per l’errore“.