F1 GP Monaco Montecarlo 2023, risultati e classifica prove libere 2: Verstappen detta il passo davanti alle Ferrari

I risultati e la classifica delle prove libere 2 del Gran Premio di Monaco 2023, di scena sul circuito cittadino di Montecarlo. Il miglior tempo della sessione porta la firma di Max Verstappen, che scaccia i dubbi della prima sessione (in cui aveva faticato) e detta il passo in 1:12.462. Alle sue spalle le due Ferrari, con Charles Leclerc secondo a 65 millesimi e Carlos Sainz terzo a un decimo. Lo spagnolo mette però la sua monoposto a muro a un quarto d’ora dal termine della sessione dopo aver perso il controllo della vettura in uscita dalla piscina. Completano la top 5 Alonso e Norris. Settimo il vincitore dello scorso anno Sergio Perez, mentre proseguono le difficoltà di George Russell, ancora fuori dai primi dieci. Terza sessione in programma domani alle ore 12.30 italiane, di seguito ecco il riepilogo.

RISULTATI FP2 GP MONACO MONTECARLO

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing 1:12.462

2 Charles LECLERC Ferrari+0.065

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.107

4 Fernando ALONSO Aston Martin+0.220

5 Lando NORRIS McLaren+0.444

6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.498

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.529

8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.588

9 Pierre GASLY Alpine+0.627

10 Esteban OCON Alpine+0.700

11 Lance STROLL Aston Martin+0.723

12 George RUSSELL Mercedes+0.729

13 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+0.892

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.995

15 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.058

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.179

17 Nyck DE VRIES AlphaTauri+1.201

18 Oscar PIASTRI McLaren+1.211

19 Logan SARGEANT Williams+1.776

20 Alexander ALBON Williams+2.053