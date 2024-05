F1 GP Monaco 2024, Leclerc: “Emozione difficile da spiegare. La dedico a mio papà”

“Non ho parole per spiegare questa emozione, si tratta di una gara talmente difficile. A dimostrarlo ci sono le due pole che ho conquistato in passato senza riuscire a vincere. Significa tanto per me, è la gara che mi ha fatto sognare di diventare pilota di Formula Uno. A quindici giri dalla fine ho sperato semplicemente che non succedesse nulla. Ho pensato molto a mio padre, lui ha dato tutto per far sì che fossi qui, anche per questo vincere era il mio sogno”. Nelle parole di Charles Leclerc, immediatamente dopo il successo odierno, c’è tutta l’emozione della vittoria nel GP di casa. “Inizialmente avevo parecchio margine, ma sapevamo di dover fare settantotto giri con le stesse gomme. C’è stata una parte della gara in cui ho dovuto gestire il gap, ma la macchina è stata fantastica e per questo devo ringraziare il team per tutto il lavoro degli ultimi mesi. Un enorme ringraziamento ai tifosi, il sostegno che mi hanno dato durante tutto il weekend è di enorme importanza per me”, ha aggiunto il pilota monegasco, finalmente vincitore nel suo Paese.

Intervenuto in seguito ai microfoni di Sky, Leclerc ha aggiunto: “Negli ultimi giri non ho fatto altro che pensare alle persone che non potevano essere qui come Jules Bianchi o mio papà. A due giri dalla fine ho iniziato a piangere al punto che faticavo a vedere bene a causa delle lacrime. Questa vittoria è frutto di tutto quello che mi è successo in passato, a partire dalle mancate vittorie dopo le due pole. E’ valsa la pena aspettare tanto per vivere questo momento“.