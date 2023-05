Prime prove di sorpasso nel Gp di Monaco 2023. Sainz ha provato il sorpasso su Ocon per prendersi la terza posizione alla Nouvelle Chicane ma è andato lungo toccando l’Alpine del francese danneggiando parte della sua ala anteriore. Non sembrano esserci troppi danni alla Ferrari dello spagnolo, che ha proseguito senza fermarsi ai box per sostituire il pezzo.