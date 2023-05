Hellas Veron-Empoli, Zaffaroni: “C’è rammarico, ma ci sono ancora 90 minuti da giocare”

L’occasione per godersi una giornata importante in casa per l’Hellas Verona era abbastanza ghiotta. La squadra di Zaffaroni però non ha colto al balzo la palla break salvezza arrivata grazie alla vittoria del Torino a La Spezia. Solo un pari con l’Empoli. Subito dopo la fine della partita, queste sono state le dichiarazioni di Zaffaroni a Sky Sport.

Le parole di Zaffaroni: “Un allenatore in questi casi dice che bisogna rialzarsi subito e tornare a lavorare perché ci sono ancora novanta minuti. C’è delusione per come è arrivato il gol del pareggio nel recupero: sarebbe stata una vittoria che ci avrebbe dato un grande slancio in chiave salvezza, è una delusione che deve essere momentanea perché è ancora tutto aperto: oggi abbiamo guadagnato comunque un punto sui nostri avversari. Verdi? Non ha ancora recuperato dal problema fisico. La formazione è dettata molto da un discorso fisico. Stiamo pagando una rincorsa che dura da mesi e mesi: questa rimonta ci ha portato a spendere energie fisiche, ma soprattutto nervose rispetto alle altre. Sappiamo bene che le energie nervose ti stancano maggiormente. È ancora tutto aperto e dobbiamo resettare immediatamente“.

Sul futuro prossimo: “Il discorso tattico è sempre importante, ma negli ultimi minuti di partite come questo molto dipende dalla condizione nervosa. Si dice che bisogna giocare con la testa libera, ma in queste gare è difficile. Dobbiamo avere la capacità di stare dentro la partita dal punto di vista nervoso. C’è rammarico, ma i ragazzi per me oggi sono stati per lunghi tratti eccezionali“.