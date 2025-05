Lando Norris vince la gara sprint del Gran Premio di Miami. Pochi minuti prima dello spegnimento dei semafori, Charles Leclerc è costretto a tornare ai box. Il monegasco, infatti, ha danneggiato pesantemente la propria SF25, andando a sbattere contro le barriere mentre si dirigeva in griglia. Decisione incauta della Ferrari, che sotto una pioggia scrosciante monta le gomme intermedie su entrambe le vetture. Le condizioni della pista rimangono difficili e la procedura di partenza viene interrotta. I piloti tornano sulla griglia di partenza con venticinque minuti di ritardo e la gara sprint di Miami può finalmente iniziare. In curva 1, Kimi Antonelli perde la prima posizione dopo un duro corpo a corpo con Oscar Piastri. L’italiano va lungo e scivola in quarta piazza.

George Russell si mette all’inseguimento del compagno di squadra, a cui si avvicina a otto giri dal termine della gara. Alle spalle del duo Mercedes, Lewis Hamilton vive un momento di grande difficoltà e deve guardarsi da Alex Albon, appena alle sue spalle. Nel finale, la pista inizia ad asciugarsi e Ferrari richiama ai box il numero 44 per montare la gomma rossa. Il pit stop di Hamilton apre le danze a una serie di soste. Nel valzer dei pit stop, Max Verstappen colpisce Kimi Antonelli e danneggia l’ala anteriore. Nel replay, si nota come il semaforo – che aveva dato problemi alla Red Bull già nei passati weekend – sia diventato verde nel momento sbagliato. L’olandese viene penalizzato di dieci secondi.

Nel frattempo si infiamma la lotta per la leadership della gara, con Lando Norris che mette nel mirino Piastri. La squadra di Woking ferma ai box l’australiano, lasciando strada libera al numero 4, che si ferma poco dopo. Durante il pit stop di Norris, esce la Safety Car: Fernando Alonso è a muro. La bandiera gialla favorisce Lando, che ottiene la testa della classifica davanti a Piastri, che nel frattempo era tornato in pista. La gara termina sotto regime di bandiera gialla, con Lando Norris che taglia il traguardo per primo davanti a Oscar Piastri e a Lewis Hamilton.

L’ORDINE DI ARRIVO

L. Norris O. Piastri L. Hamilton A. Albon G. Russell L. Stroll L. Lawson O. Bearman Y. Tsunoda K. Antonelli P. Gasly N. Hulkenberg I. Hadjar E. Ocon G. Bortoleto J. Doohan M. Verstappen F. Alonso DNF C. Sainz DNF C. Leclerc DNS

LE PAGELLE DELLA GARA SPRINT DEL GP DI MIAMI

NORRIS: 8.5

Lando Norris torna a vincere in una gara sprint, dopo il successo già ottenuto lo scorso anno in Brasile. La Dea bendata si è dimostrata dalla parte dell’inglese, con la Safety Car che ha fatto il suo ingresso nel momento più favorevole per lo scudiero della McLaren.

PIASTRI: 9

Buona gara di Oscar Piastri, che però torna ai box con l’amaro in bocca per aver sfiorato il successo. L’australiano, in testa sin dal primo giro dopo il duro sorpasso su Kimi Antonelli, perde la posizione sul finale a causa della Safety Car.

HAMILTON: 9.5

Ottima prova di Lewis Hamilton, che preme sul team per effettuare un pit stop vincente. L’inglese, in difficoltà nei primi giri, trova un buon ritmo sulle soft, anticipando gli avversari. Per il numero 44 si tratta del secondo podio sprint della stagione.

ALBON: 8.5

Buona prova di Alex Albon, che conclude la gara sprint in quarta posizione. Si tratta di un importante bottino di punti per la Williams e per il pilota thailandese, che si dimostra ancora una volta in un’ottima condizione.

BEARMAN: 9.5

Grande gara di Oliver Bearman, partito ventesimo e arrivato in ottava posizione. Il giovane talento della Haas è stato autore di una buona partenza e nel valzer dei pit stop è riuscito a scalare la classifica.

VERSTAPPEN: 7

Max Verstappen corre bene e riesce a rimanere in pista anche dopo il danno all’ala anteriore. L’olandese, penalizzato di dieci secondi per unsafe release, finisce al di fuori della zona punti, pagando a caro prezzo i continui problemi del semaforo in casa Red Bull.