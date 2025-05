Sconfitta a sorpresa per il Cagliari, che cade in casa contro l’Udinese e manca il primo match point salvezza. Vincono 2-1 i bianconeri che interrompono un digiuno di vittorie che durava da mesi. Nel primo tempo arriva il botta e risposta con il vantaggio friulano di Zarraga e il pareggio di Zortea. Decisivo il gol di Kristensen al 47′, che issa l’Udinese al 12° posto in classifica. Cagliari resta 14° a +7 sul Venezia a tre giornate dal termine.

Il tabellino

CAGLIARI (3-5-2): Caprile 6; Zappa 6, Palomino 6, Luperto 5; Zortea 7 (28’st Felici 6.5), Makoumbou 6 (25’st Deiola 6), Marin 6 (25’st Gaetano 6), Adopo 5.5, Augello 5.5 (34’st Obert 6); Piccoli 5, Luvumbo 5.5 (34’st Coman 5.5). In panchina: Ciocci, Sherri, Viola, Prati, Jankto, Pavoletti, Pintus, Mutandwa. Allenatore: Nicola 5.5. UDINESE (3-5-1-1): Okoye 5.5; Kristensen 7, Bijol 5.5, Solet 6; Modesto 6.5 (33’st Giannetti 6), Lovric 6 (40’st Ekkelenkamp sv), Karlstrom 6, Zarraga 7 (33’st Bravo 5.5), Kamara 6; Atta 5.5; Davis 5 (33’st Sanchez 5.5). In panchina: Sava, Padelli, Palma, Pafundi, Kabasele, Zemura, Pizarro. Allenatore: Runjaic 6.5. ARBITRO: Feliciani di Teramo 6. RETI: 27’pt Zarraga, 35’pt Zortea, 22’st Kristensen. NOTE: Pomeriggio sereno, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Bijol, Atta, Coman. Angoli: 5-3. Recupero: 1′, 5′.

Cade il Parma

Si ferma la striscia di imbattibilità del Parma di Chivu. Arriva la seconda sconfitta della squadra dell’ex giocatore dell’Inter, dopo quella con il Bologna, e cade contro 1-0 contro il Como. Decisivo il gol di Gabriel Strefezza al 79′, che lancia i lariani nella parte sinistra di classifica con 45 punti. Parma che resta fermo a quota 32 punti con 6 lunghezze di vantaggio sul Venezia.

Il tabellino

PARMA (3-5-2): Suzuki 6.5; Delprato 6, Leoni 6, Valenti 5.5; Hainaut 6 (28′ st Camara 5.5), Keita 5.5, Sohm 6 (41′ st Man 5), Ondrejka 6, Valeri 6; Bonny 6 (40′ st Duric sv), Pellegrino 5.5 (29′ st Benedyczak 5.5). In panchina: Marcone, Corvi, Balogh, Lovik, Circati, Hernani, Plicco, Mohamed. Allenatore: Chivu 6. COMO (4-3-3): Butez 6; Vojvoda 6.5 (38′ st Van der Brempt sv), Goldaniga 6, Kempf 6.5, Moreno 6; Da Cunha 6 (29′ st Strefezza 7), Perrone 6, Caqueret 6.5 (38′ st Engelhardt sv); Ikone 5 (39′ st Fadera sv), Cutrone 5.5 (11′ st Douvikas 6.5); Paz 5.5. In panchina: Vigorito, Reina, Jack, Smolcic, Valle, Iovine, Alli, Braunoder, Gabrielloni, Allenatore: Fabregas 6.5. ARBITRO: Di Bello di Brindisi 5.5. RETI: 34′ st Strefezza. NOTE: giornata serena, campo in discrete condizioni. Ammoniti: Kempf, Hainaut. Angoli: 5-5. Recupero: 1′, 5′