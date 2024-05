F1 GP Miami 2024, Verstappen: “Ci aspetta un weekend interessante, pista molto fisica”

Max Verstappen ha parlato in conferenza stampa in vista del GP di Miami 2024 di Formula 1, rispondendo alle domande dei media: “Ci aspetta un weekend interessante con un’altra Sprint Race dopo quella in Cina. Tenteremo di sfruttare la gara su distanza ridotta per incamerare punti preziosi in vista di domenica“. Il pilota olandese ha poi svelato cosa si aspetta: “La pista di Miami è interessante perché presenta un bel mix di curve e rettilinei. Allo stesso tempo è molto fisica, specialmente per via del caldo. Sarà importante bilanciare bene la vettura“.