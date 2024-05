F1 GP Miami 2024, risultati e classifica prove libere 1: Verstappen il più veloce, inizio da incubo per Leclerc

Il solito Max Verstappen al comando dopo le prove libere 1 del GP di Miami 2024. Il pilota della Red Bull ha chiuso l’unica sessione di libere in Florida con il crono di 1.28.595 su gomma soft montata soltanto nel finale dopo cinquanta minuti abbondanti vissuti in sordina. Alle sue spalle troviamo Oscar Piastri su McLaren e Carlos Sainz su Ferrari, George Russell con la Mercedes e Lance Stroll con l’Aston Martin, dunque cinque scuderie diverse nelle prime cinque posizioni.

E’ stata una sessione intensa, in cui si è dovuto fare in fretta per simulare il passo gara e anche il giro da qualifica. E lo è stata anche per la bandiera rossa dopo una decina di minuta legata al disastroso inizio per Charles Leclerc: va in testacoda con la sua Ferrari dopo pochi minuti di FP1, non riesce inizialmente a spostare la monoposto e per non rovinare la frizione gli chiedono di spegnerla: sessione finita anzitempo e ci sarà da rincorrere per tutto il weekend. Appuntamento alle ore 22.30 con la Sprint Qualifying, che definirà l’ordine di partenza per la Sprint Race di domani.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 1 GP MIAMI