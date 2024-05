F1 GP Miami 2024, Perez: “Newey? Non ideale quando uno del suo calibro lascia la squadra”

“Gli ultimi weekend sono stati positivi, qui la vettura dovrebbe esprimersi al meglio, sarà interessante vedere una pista diversa rispetto alle precedenti. L’ultima volta le qualifiche sono andate bene e penso che potremo fare bene anche qui”. Lo ha detto il pilota della Red Bull, Sergio Perez, in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di Miami. “Newey? Non è ideale quando una persona del suo calibro lascia la squadra. Ma ci sono momenti che arrivano nella vita, ora probabilmente vuole fare qualcosa di diverso ed è giusto così. La Red Bull ha una squadra molto forte, guardiamo al futuro con ottimismo”. “Rinnovo? Come tutti quelli che non hanno ancora un contratto, restano aperte tutte le opzioni finché non c’è nero su bianco. Non è la priorità in questo momento. Al momento pensiamo alla stagione, ma credo che le cose si sistemeranno da sole. È soltanto una questione di tempo”.