F1 Gp Miami 2024, Norris solo nono nelle qualifiche sprint: “Ho spinto troppo, ma aggiornamenti funzionano”

Lando Norris ha parlato ai microfoni di Sky Sport F1 dopo le qualifiche sprint del Gran Premio di Miami 2024, chiuse dal britannico della McLaren al nono posto finale. Un risultato che lascia l’amaro in bocca, soprattutto considerando anche nel Q1 e nel Q2 Norris era stato il più veloce ed era considerato dai più come favorito per la pole alla pari di Max Verstappen. Nel Q3 però un errore in curva 1, nell’unico tentativo a disposizione, ha rovinato tutto: “Sono stato sciocco, ho spinto troppo perchè il feeling con la macchina era davvero ottimo – spiega – Dall’errore in curva 1 sono entrato in una spirale negativa per tutto il giro, mi dispiace per il team che ha fatto un ottimo lavoro.”

Il bicchiere mezzo pieno però è rappresentato dallo sviluppo della macchina, che può godere di importanti novità nell’appuntamento di Miami. “Gli aggiornamenti funzionano, spero di poter rimontare posizioni nella Sprint perchè il nostro passo sembra essere uno dei migliori – prosegue Norris – Proveremo a fare meglio di oggi per riuscire a concretizzare il lavoro e quelle che sembrano essere le nostre potenzialità.”