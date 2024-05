F1 Gp Miami 2024, Leclerc 2° nelle qualifiche sprint: “Contento di come ho lavorato con le gomme”

Charles Leclerc ha parlato dopo le qualifiche sprint del Gran Premio di Miami 2024, sesta prova del Mondiale di Formula 1, che hanno visto il pilota monegasco della Ferrari chiudere al secondo posto alle spalle di Max Verstappen. Un risultato notevole, considerando soprattutto che Leclerc non ha praticamente girato nell’unica sessione di prove libere del weekend a causa di un suo fuoripista in avvio di sessione. “Sono molto contento, per due gare di fila le qualifiche sono state il mio punto debole. In Cina non avevamo la macchina per dimostrare di essere migliorati, stavolta in qualifica ho dovuto spingere da subito non avendo girato nelle libere – spiega Leclerc – Ho lavorato duramente per mettere le gomme in temperatura nella giusta finestra, non è stato facile ma alla fine il lavoro ha dato i suoi frutti.”