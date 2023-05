F1 GP Miami 2023, Toto Wolff: “Felici del risultato, spero in un passo avanti a Imola”

Toto Wolff ha parlato al termine del GP di Miami 2023, quinta tappa del Mondiale di F1, in cui la Mercedes ha ottenuto un quarto e un sesto posto: “Non credo che due anni fa saremmo stati felici di questo risultato come lo siamo oggi. Ciò che abbiamo raccolto in gara è positivo visto quanto abbiamo faticato in qualifica e le difficoltà che presenta la macchina“. Il team principale della scuderia di Brackley ha poi concluso: “Stiamo seguendo una determinata filosofia di sviluppo, pertanto mi auguro che a Imola ci sia un passo avanti“.