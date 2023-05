Gp Miami, Horner: “Max ha vinto da campione, doppietta risultato fantastico”

Il team principal della Red Bull Christian Horner ha commentato la vittoria in rimonta dal 9° posto di Max Verstappen nel Gp di Miami: “Max ha avuto un passo incredibile con le gomme dure e così ha fatto la differenza rispetto agli altri. E’ stata una grande battaglia con Perez e per noi questo risultato di squadra è fantastico“ Ieri era molto arrabbiato per quanto accaduto, questo l’ha caricato alla grande per il GP. Ha fatto funzionare le hard in maniera incredibile e vinto con merito. Checo anche ha fatto un grande prestazione, ma Max ha vinto da campione“.