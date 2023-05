F1, GP Miami 2023: presenti nel paddock Roger Federer e le sorelle Williams (FOTO)

Tanti ospiti d’eccezione nel paddock a Miami in occasione del Gran Premio di Formula 1. Tra questi anche tre leggende del tennis, capaci di scrivere la storia di questo sport. Si tratta di Roger Federer e delle sorelle Serena e Venus Williams, che hanno posato insieme per una foto diventata immediatamente virale. Un’immagine unica, non sono perché ci sono 50 slam ma anche perché riunisce tre campioni che negli ultimi tempi hanno preso strade diverse, con il tennis passato in secondo piano vista l’età che avanza. I tre rimarranno però indissolubilmente legati alla storia dello sport e vederli insieme non può che strappare un sorriso.

