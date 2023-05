F1 GP Miami 2023: Leclerc sbaglia e finisce contro le barriere, bandiera rossa a fine FP2

Brutto epilogo di prove libere 2 del GP di Miami 2023 di F1 per Charles Leclerc. Il pilota monegasco perde il posteriore in curva e a dieci minuti dalla fine delle FP2 finisce contro le barriere a causa di un errore. Il classe 1997 in modo grossolano, dopo peraltro un inizio di simulazione gara negativo nel raffronto con Verstappen, chiude anzitempo la sua sessione e torna in motorino ai box, mentre viene esposta la bandiera rossa in attesa di recuperare la vettura.