F1 GP Miami 2023, Horner: “Pole meritata di Perez. Verstappen avrà da fare in gara”

“Se la sessione fosse stata fermata immediatamente (dopo l’incidente, ndr) avresti potuto provare a fare un altro giro lanciato. Questa è la difficoltà quando non riesci a fare il tuo primo giro. Checo l’ha fatto ed è stato ottimo”. Con queste parole il team principale della Red Bull, Christian Horner, è intervenuto dopo le qualifiche del Gran Premio di Miami 2023, che ha visto Perez conquistare la pole position ma Verstappen scivolare al nono posto. “Felicissimo della pole per Checo, anche se sono frustrato per il fatto di non avere entrambe le vetture lassù con Max che avrà molto da fare in gara” ha aggiunto.

E ancora su Checo: “È fantastico. È stato un ottimo primo giro e penso che avesse anche il potenziale per andare ancora più veloce. Stavano tutti lottando con il vento che si alzava e magari è questo che ha sorpreso Max e Charles, non lo so. Stava diventando complicato, ma Checo ha ottenuto la pole e se l’è meritata”.