F1 GP Miami 2023, Alonso: “Sono emozionato. Ora ho un team che crede in me”

“Sono emozionato, è stata una buona qualifica. Abbiamo provato diverse soluzioni di assetto che non hanno funzionato. Poi siamo tornati indietro. Il bilanciamento della vettura, ora, è perfetto, adesso il team crede in me e ho a disposizione una macchina che funziona. Non sono cambiato io rispetto agli anni scorsi, ora ho una macchina che va”. Lo ha detto il pilota dell’Aston Martin, Fernando Alonso, dopo le qualifiche del GP di Miami 2023 in cui ha ottenuto la seconda posizione in griglia: “E’ piacevole guidare nelle curve a bassa velocità che sono insidiose. Ci vuole fiducia per attaccare in questa pista che è molto scivolosa. Tra l’altro dobbiamo tenere d’occhio il meteo perché dicono che domani piova”.