F1 GP Las Vegas, Alonso schiva il tombino prima del passaggio di Sainz (VIDEO)

Le prove libere 1 a Las Vegas sono state cancellate a causa dell’impatto della Ferrari di Carlos Sainz con la copertura di un tombino presente in pista. Poco prima, sulla stessa zona, era transitata l’Aston Martin di Fernando Alonso. Come si vede in un video, l’asturiano ha spostato leggermente il volante a sinistra quando si è avvicinato alla zona che ha finito per causare l’incidente di Sainz. Un gran riflesso dopo aver notato qualcosa di strano in pista. Ecco le immagini.

VIDEO