F1, GP Las Vegas 2023: sorpasso clamoroso di Leclerc, superato Perez in extremis

Charles Leclerc non avrà vinto il GP di Las Vegas 2023 di Formula 1, ma il suo sorpasso nel finale ai danni di Sergio Perez ha il sapore della vittoria. Capolavoro del pilota monegasco, rimasto in scia di Checo fino all’ultimo e bravissimo ad aspettare il momento giusto per infilarlo. Staccata da paura e sorpasso completato per il ferrarista, che ha chiuso nel migliore dei modi una gara molto positiva, in cui forse meritava persino qualcosa in più. Il secondo posto, alle spalle di questo Verstappen, va più che bene.

🆑 AT LEAST THE FUCKING SECOND PLACE. I WANTED THE WIN. FUCK. WHAT A RACE!

that overtake, omg. Charles you are the BEST. pic.twitter.com/ZpogBEYayL

— 에클레어 (@sharr__leclerc) November 19, 2023