F1 GP Las Vegas 2023, Perez: “Dispiace per i tifosi quanto accaduto, Ferrari ha un buon ritmo gara”

Dopo la bandiera rossa nelle FP1, che ha sospeso e in seguito cancellato la sessione, causata dall’incidente di Carlos Sainz, che ha urtato su un tombino della debuttante pista di Las Vegas costringendolo a sostituire motore, centralina e power unit e a incassare una penalità per la gara di domenica per mancata richiesta di deroga da parte del Team Ferrari alla Federazione (FIA), il messicano della RedBull Sergio Perez si è espresso così sull’accaduto: “E’ un peccato che le FP1 siano finite così e mi dispiace molto per i tifosi. Sono comunque sicuro che sarà un bel fine settimana. È una pista nuova e il livello di grip è abbastanza basso, il che rende le cose molto più complicate. Abbiamo fatto buoni progressi, quindi sono contento della nostra prestazione finora. La Ferrari ha un buon ritmo di gara, ma vedremo cosa porterà domani. Penso che domenica potremo giocarci la vittoria“.