F1 GP Las Vegas 2023, contatto Verstappen-Russell e Safety Car: beffa Leclerc

Il GP di Las Vegas 2023 di F1 si accende proprio quando è stata superata la sua metà. Al 26° giro, Max Verstappen e George Russell si sono infatti resi protagonisti di un contatto in pista, toccandosi in occasione di una curva. Alcuni detriti sono finiti in pista ed è stata necessaria una Safety Car, che ha scombinato tutti i piani. Sono infatti rientrati ai box sia Sergio Perez che Max Verstappen, che mettono nel mirino il leader della gara Charles Leclerc, fermatosi solo pochi giri prima dell’interruzione. Il contatto tra Verstappen e Russell è stato investigato e Russell ha ricevuto 5 secondi di penalità.