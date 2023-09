F1 Gp Italia, Perez: “Non abbiamo sfruttato al massimo la giornata”

Sergio Perez commenta le qualifiche del Gran Premio d’Italia, dove ha conquistato la quinta piazza: “Non è stato l’ideale. Abbiamo avuto un buon venerdì, poi è stato un disastro. Non penso che abbiamo massimizzato la nostra giornata quando i margini sono così piccoli. Nelle FP3 abbiamo avuto alcuni problemi con il set-up. Non abbiamo sfruttato al massimo la nostra giornata. La Ferrari sembra molto forti, ma vediamo cosa possiamo fare. Non sappiamo nulla sul loro ritmo gara“.