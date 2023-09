F1 GP Italia, Hamilton: “Il team lavorerà, domani saremo più veloci”, Russell: “La macchina è buona, cercheremo velocità per la qualifica”

Lewis Hamilton parla del feeling con la vettura al termine delle prove libere di venerdì: “Per me è stato un venerdì nella norma. L’affidabilità è buona e abbiamo fatto il lavoro che dovevamo fare, testando diversi elementi decisi in precedenza. Abbiamo imparato molte cose, e lavoreremo un po’ stasera per migliorare domani, come riusciamo sempre a fare. So che il team farà un buon questa sera per migliorare il setup e l’equilibrio della macchina, così saremo più veloci domani”.

Anche George Russell ha rilasciato le sue dichiarazioni: “E’ bello essere di nuovo a Monza e guidare la macchina a queste velocità con un livello di downforce così basso. Le caratteristiche sono molto diverse da quelle di Zandvoort ed è divertente adattarsi a questa pista. La macchina sembrava abbastanza buona, ma dobbiamo migliorare alcune cose sulle gomme soft. Il passo con alto carico di carburante era positivo, quindi domani ci concentreremo sulla velocità in qualifica“.