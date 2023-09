Roma-Milan 1-2, la reazione di Tiziano Crudeli al successo dei rossoneri (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 72

Vittoria sofferta per il Milan di Stefano Pioli, che batte 2-1 la Roma in trasferta nel match valido per la 3ª giornata di Serie A 2023/2024. Partita dominata dai rossoneri fino all’espulsione di Tomori, che ha costretto gli ospiti ad abbassarsi e a subire il gol del 2-1 da Spinazzola nel recupero. Niente da fare per la Roma, che nell’assedio finale non riesce a rimontare i gol di Giroud su rigore e Leao. Ecco la reazione di Tiziano Crudeli al successo del Milan.