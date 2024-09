F1 GP Italia, Hamilton: “Peccato finire così un weekend in cui sembravamo forti”

“Non avevamo il passo per lottare per qualcosa di più importante. McLaren e Ferrari erano davvero forti. Sono riuscito a rimanere al passo con Sainz, ma non potevamo fare uno stint più lungo e andare su una sola sosta come ha fatto lui. Se fossimo partiti davanti a lui, probabilmente saremmo riusciti a tenerlo dietro. Ci serviva un bilanciamento migliore oggi per riuscire a raggiungere qualcosa di migliore“. Sono queste le parole di Lewis Hamilton, che ai canali ufficiali della Mercedes commenta il GP d’Italia. “E’ un peccato terminare un weekend in cui sembravamo tanto forti senza aver avuto la possibilità di dimostrarlo. Abbiamo dimostrato di essere forti durante le prove libere e le qualifiche, ma non ci siamo ripetuti oggi. La griglia è molto vicina, sarà interessante vedere cosa succederà nelle prossime gare. Continueremo a lavorare, speriamo di essere più forti a Baku”.

La parola passa poi al compagno di squadra George Russell: “Oggi è stato frustrante. Non abbiamo dimostrato il passo per raggiungere il podio, ma la mia gara era già finita dopo la prima curva. E’ deludente quando succede, soprattutto dopo tutto lo sforzo che il team ha impiegato nel corso del weekend. Sono partito bene, ma poi sono rimasto nell’aria sporca di Piastri. Ho bloccato per evitarlo e poi ho danneggiato l’ala anteriore. Ciò ha compromesso il mio primo stint, poi abbiamo perso tempo ai pit per sostituire l’ala. Il nostro passo non è buono come prima della pausa estiva, né qui né a Zandvoort. Come squadra, lavoreremo e troveremo cosa non va. Gli altri team sembrano aver fatto un passo avanti, quindi serve lavorare con diligenza per tornare sul loro stesso livello“.