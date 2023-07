F1, GP Italia 2023: svelato il poster della 94esima edizione

Nella giornata odierna di martedì 11 luglio è stato svelato il poster della 94esima edizione del GP d’Italia di Formula 1, che si terrà all’Autodromo di Monza dall’1 al 3 settembre. Il poster è stato realizzato dall’ACI e il concetto che esprime è ‘Monza vola verso il futuro‘. Sono infatti rappresentati il podio e la torre di rilevazione, elementi fondamentali che hanno caratterizzato la storia del circuito, ma anche la palazzina del box, edificio moderno che negli anni a venire si evolverà ulteriormente.

A rubare l’occhio, però, non può che essere la Ferrari numero 16 di Charles Leclerc, una sirena rossa che attira i tifosi verso la pista. Presenti ai lati della Rossa una Red Bull, finora dominatrice della stagione, e un’Aston Martin, grande sorpresa del Mondiale. Le tre monoposto sono appaiate sul rettilineo principale e sfrecciano ad alta velocità. Non a caso, uno degli aspetti che caratterizza la gara di Monza è proprio l’elevato picco di velocità che toccano i piloti. Il record ufficioso è addirittura di 372,4 km/h, raggiunti da Juan Pablo Montoya nel 2002.

The Temple of Speed races towards the future!🏎️💨

Il podio, una torre di rilevazione e la palazzina dei box sullo sfondo, le monoposto di Leclerc, Verstappen e Alonso in primo piano: ecco il poster ufficiale del Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2023!🇮🇹#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/dD7ntjCkuX

