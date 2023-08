F1 GP Italia 2023, Ferrari in pista a Monza con una livrea speciale per celebrare DNA sportivo

La Ferrari, in occasione del Gran Premio d’Italia 2023 di Formula 1 in programma questo fine settimana, scenderà in pista a Monza con una livrea speciale per celebrare il proprio DNA sportivo. Questa settimana la livrea delle SF-23 avrà un tocco di giallo, uno dei colori storici dell’azienda già protagonista lo scorso anno in occasione del 75° anniversario della fondazione della Ferrari. Sulle monoposto ci sarà un riferimento che rimanda alla carrozzeria della 499P vincitrice della gara di durata più famosa del mondo, ovvero la banda gialla a forma di “V” che attraversa la carrozzeria della Hypercar. Questo riferimento, presente sul muso e sul cofano motore, legherà ancora di più due vetture che già sono accomunate da un elemento fondamentale, il Rosso Le Mans della livrea, che sulla SF-23 è in versione opaca, mentre è lucido sulla 499P. Anche i numeri di gara, il 16 e il 55, saranno in giallo sulle due monoposto, mentre le tute di Charles e Carlos, realizzate appositamente per questa occasione, avranno i tradizionali colori della Casa di Maranello – oltre al rosso, il giallo e il nero – unitamente al logo con la “F lunga” che già trova posto sull’ala posteriore.

Le pietre miliari del DNA sportivo Ferrari saranno raccontate in grafica nel tunnel che porta al box della squadra. Dopotutto la Scuderia venne fondata nel 1929 con lo scopo di permettere a piloti gentlemen di gareggiare ad alto livello e ancora oggi questa missione vive nel lavoro svolto dagli enti Competizioni GT e Corse Clienti, che organizza il Ferrari Challenge, gli esclusivi Programmi XX e la divisione F1 Clienti.Tra gli ospiti presenti nel garage e nella hospitality Ferrari a Monza ci saranno anche due dei tre eroi di Le Mans, Antonio Giovinazzi e Alessandro Pier Guidi, che porteranno in dote il trofeo della 24 Ore di Le Mans del centenario che il team Ferrari – AF Corse ha conquistato al primo tentativo grazie alla 499P numero 51, trionfatrice a 58 anni di distanza dalla vittoria del 1965 e a mezzo secolo dall’ultima partecipazione. Sarà presente anche Antonio Fuoco, pilota della vettura numero 50 – nonché autore della pole position e del giro più veloce a Le Mans – fresco del secondo posto raccolto all’Autodromo Nazionale meno di due mesi fa nella 6 Ore di Monza.

Tante iniziative anche nella Fan Zone a ridosso del paddock, dove sarà possibile ammirare tre meravigliose Ferrari, diverse tra loro ma accomunate dal DNA sportivo: la 499P numero 51 vincitrice di Le Mans, la 296 GT3, la nuova vettura di Maranello per le corse Gran Turismo che ha già scritto una pagina di storia la scorsa primavera conquistando la vittoria assoluta nella 24 Ore del Nürburgring, sulla leggendaria Nordschleife, e la F2003-GA di Formula 1 che vinse a Monza proprio nel 2003. Si tratta di un terzetto di vetture che rende bene l’idea di come Ferrari, con le sue varie anime, sia un’unica grande azienda, che porta alto il nome dell’Italia nel mondo.