F1 GP Imola 2024, Sticchi Damiani: “Questo è un bel momento, tutti felici di goderci il GP”

Imola è pronta. La prossima settimana, nel weekend dal 17 al 19 maggio, all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari andrà in scena il Gran Premio di Emilia Romagna di Formula 1. Si ripartirà dalla prima vittoria in carriera ottenuta da Lando Norris a Miami davanti al tre volte campione del mondo Max Verstappen e alla Ferrari di Charles Leclerc. La Rossa porterà degli aggiornamenti e cercherà di tornare alla vittoria proprio davanti al pubblico di casa. Nella scorsa stagione la gara di Imola non andò in scena a causa dell’alluvione che colpì il territorio, ma ora è tutto pronto per una ripartenza in grande stile che presenterà diverse iniziative a supporto della Formula 1. A confermarlo è il sindaco della città Marco Panieri, nel corso della conferenza stampa di presentazione: “Ripartiamo dopo un anno molto difficile per il nostro territorio. La ripartenza rappresenta la forza di un Gran Premio storico. La città è pronta, ha fatto tanti investimenti e ci saranno tante iniziative per questo evento. È l’occasione di continuare a celebrare due grandi campioni come Ratzenberger e Senna. Ci aspetta un evento ricco di passione e di energia, invitiamo tutti i tifosi a venire”.

Anche il presidente dell’Aci, Angelo Sticchi Damiani, ha manifestato la voglia di tornare ad ospitare il Gran Premio in Emilia Romagna: “Questo è un bel momento. Abbiamo avuto tanti problemi, ma siamo tutti felici di poterci godere il Gran Premio. Tre anni fa ci mettemmo all’opera per far tornare questo Gran Premio in pianta stabile e ci siamo riusciti. Lo scorso anno è stato difficile a causa di un evento catastrofico, che ha impedito lo svolgimento della gara. La voglia e la passione che abbiamo tutti ci ha sostenuto per continuare, io credo molto a questo Gran Premio”. Anche il governatore Stefano Bonaccini ha sottolineato il valore e l’importanza del motorsport per tutto il territorio: “Per noi è un grande onore e un grande orgoglio poter presentare il ritorno del Gran Premio di Imola dopo la tragedia dell’anno scorso. Per noi Formula 1 vuol dire motori, motorvalley, un tratto distintivo della nostra terra. Abbiamo girato tanto il mondo. È la prima prova del Mondiale in Europa, quindi ha un importanza anche a livello geografico. Ci sentiamo una motorvalley internazionale, che garantisce moltissimi posti di lavoro”.