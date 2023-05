F1, Gp Imola 2023 cancellato. Vasseur: “E’ nostra terra”. Sainz: “Aiutare la gente cosa più importante”

La notizia della cancellazione del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, originariamente previsto a Imola in questo weekend, raccoglie il supporto e la comprensione della Ferrari che perde ovviamente uno degli appuntamenti più caldi e attesi della stagione. “A nome di tutta la Scuderia Ferrari voglio esprimere vicinanza a coloro che sono colpiti da questa terribile tragedia – spiega il team principal del Cavallino Frederic Vasseur in una nota ufficiale – L’Emilia-Romagna è la nostra terra e ci spezza il cuore vedere quello che i suoi abitanti devono fronteggiare in queste difficili ore.” Gli fa eco anche Carlos Sainz: “L’importante è aiutare la gente a evacuare in questo clima estremo – afferma il pilota spagnolo – E’ una giornata dura perchè si tratta del Gran Premio di Imola, ma aiutare la gente è la cosa più importante. Ci sono tante gare, anche se avevo voglia di correre a Imola la sicurezza viene prima di tutto.”