F1 GP Gran Bretagna Silverstone 2023, griglia di partenza e risultati qualifiche, pole Verstappen

Sempre Verstappen in pole, ma col rischio penalità. I risultati delle qualifiche e la griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. Su uno dei circuiti più amati e iconici del Mondiale è tempo della nuova caccia alla pole quest’oggi, gran bagarre per conquistare le prime file della griglia di partenza per la gara di domani. Come al solito, si passa attraverso Q1, Q2 e Q3 per arrivare al verdetto.

Q1 – Pista lievemente bagnata, la Ferrari pasticcia e mette le intermedie per poi cambiare subito con le soft dopo un giro. La pioggia aumenta d’intensità nel finale e a 3.11 dalla fine Magnussen va in panne e costringe alla bandiera rossa, con un colpo a disposizione per tutti dopo la ripartenza. Ancora un’incredibile eliminazione per Perez, stavolta sfortunata anche in virtù di una bandiera gialla, con lui fuori anche Tsunoda, Zhou, De Vries e Magnussen. Per un soffio Leclerc e Sainz si mettono dentro prima della bandiera di Zhou.

Q2 – Non superano il taglio Hulkenberg, Stroll, Ocon, Sargeant, questi ultimi tre col compagno invece al Q3, e Valtteri Bottas che per i problemi a fine Q1 non è potuto tornare in pista. Polemiche per quanto fatto da Verstappen, che in regime di bandiere gialle ha superato Russell e rischia penalità.

Q3 – Qualifiche serratissime in cui Verstappen fa ancora la differenza pur rischiando con un secondo settore negativo, ma con la Ferrari che non è subito dietro, visto che si inserisce la McLaren con un exploit clamoroso di Lando Norris in prima fila e Oscar Piastri terzo, solo dopo ci sono Leclerc e Sainz. Poi le Mercedes, Alonso solo nono.

LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DI GRAN BRETAGNA 023

PRIMA FILA

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lando Norris (McLaren)

SECONDA FILA

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

TERZA FILA

5. Carlos Sainz (Ferrari)

6. George Russell (Mercedes)

QUARTA FILA

7. Lewis Hamilton (Mercedes)

8. Alexander Albon (Williams)

QUINTA FILA

9. Fernando Alonso (Aston Martin)

10. Pierre Gasly (Alpine)

SESTA FILA

11. Nico Hulkenberg (Haas)

12. Lance Stroll (Aston Martin)

SETTIMA FILA

13. Esteban Ocon (Alpine)

14. Logan Sargeant (Williams)

OTTAVA FILA

15. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

16. Sergio Perez (Red Bull)

NONA FILA

17. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

18. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

DECIMA FILA

19. Nyck De Vries (AlphaTauri)

20. Kevin Magnussen (Haas)