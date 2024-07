F1 GP Gran Bretagna, cosa è successo a Max Verstappen durante le qualifiche? Fondo danneggiato e giro pazzesco

Max Verstappen ha concluso le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna in quarta posizione, mettendo a punto un vero e proprio giro miracoloso durante il Q3. L’olandese, nel corso del Q1, aveva danneggiato il fondo a seguito di un’escursione fuori pista. Le condizioni meteorologiche sono infatti state protagoniste nella prima parte delle qualifiche e l’improvvisa pioggia aveva colto di sorpresa il pluricampione della Red Bull. Verstappen, durante il proprio giro lanciato, non è riuscito a mantenersi in controllo della vettura in una zona particolarmente bagnata, mentre la monoposto viaggiava su gomme soft. I danni alla RB20 non sono stati subito quantificati, con Verstappen che ha proseguito la propria sessione, nonostante fosse appurato un problema al fondo. Successivamente, i dati hanno mostrato che il numero 1 del team di Milton Keynes perdeva tre decimi al giro, a causa di un danno quantificato in quindici punti di carico.

Verstappen dunque non è deluso al termine della sessione, conscio di aver fatto il possibile: “Ero semplicemente nel posto sbagliato al momento sbagliato. Siamo usciti un po’ tardi e non ci aspettavamo che piovesse in Q1. Quando sono uscito dalla curva 7, ho visto che aveva iniziato a piovere e, una volta arrivato a Copse, sapevo che i piloti davanti a me stavano prendendo tempo, quindi dovevo fare il giro altrimenti sarei stato fuori. Ho tolto il gas, ma non è bastato. Era così scivoloso che sono finito fuori. Sono dovuto andare nello sterrato, nella parte bagnata e poi sulla ghiaia per evitare di sbattere contro il muro. Ma sfortunatamente ha rovinato il mio fondo. Da quel momento in poi, ho solo cercato di sopravvivere – ha aggiunto il pilota Red Bull – La squadra ha fatto un ottimo lavoro cercando di sistemare le cose. Continuavano a provare a sistemare tutto perché il fondo era davvero in pessime condizioni“. “Ero già contento di essere arrivato in Q3, dato che le prestazioni della vettura erano calate parecchio. In realtà sono abbastanza contento del quarto posto. Ovviamente avrei voluto la pole position e penso che avremmo potuto lottare ottenerla, ma stiamo ancora combattendo. Dal quarto posto tutto è possibile. Forse dovrò fare una gara un po’ più aggressiva, ma per certi versi penso che sia divertente. Spero che anche il tempo aiuti e che sarà una gara asciutta“.