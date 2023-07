F1 GP Gran Bretagna 2023, Vasseur: “Siamo in giusta direzione, ma non puntiamo al secondo posto”

Dopo le prove libere del venerdì del Gran Premio di Gran Bretagna di F1 a Silverstone ha preso la parola anche il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, per commentare una giornata agrodolce: “Quando abbiamo messo in pista la macchina in Bahrain non eravamo contenti, ci siamo detti le cose in faccia e abbiamo lavorato. Siamo nella direzione giusta, ma non vogliamo arrivare secondi. Quindi serve fare un ulteriore step in avanti”.