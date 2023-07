F1 GP Gran Bretagna 2023, Russell: “Passi indietro, dobbiamo capire perché”

“C’è parecchio lavoro da fare, dobbiamo capire perché il passo dopo le prove libere 1 era buono ma nelle prove libere 2 non eravamo da nessuna parte”. Lo ha dichiarato George Russell, pilota Mercedes, dopo le anonime prove libere del venerdì nel Gran Premio per lui di casa, quello della Gran Bretagna a Silverstone: “Quando fa caldo facciamo passi indietro e non so perché, devo esaminare i dati insieme al team per capire”.