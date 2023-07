F1 GP Gran Bretagna 2023, Perez: “Spero di lottare per la pole”

“È stata una giornata molto interessante, abbiamo provato le nuove gomme. Stanotte sarà molto lunga, perché dobbiamo continuare a capire come sfruttare i nuovi pneumatici al meglio”. Così Sergio Perez, pilota Red Bull, terzo nelle seconde libere del venerdì del GP di Gran Bretagna di F1: “Se sapremo gestire l’outlap, che qui è molto critico, allora avremo una buona prospettiva per le qualifiche e per la gara. Quindi direi che sia stato un venerdì complessivamente positivo, sono soddisfatto. Spero che domani potremo fare un altro passo avanti per lottare per la pole”.