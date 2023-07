F1 GP Gran Bretagna 2023, nessuna penalità per Leclerc: la Ferrari ha risolto i problemi

Nessun problema per la Ferrari di Charles Leclerc in vista di FP3 e qualifiche del GP di Gran Bretagna di F1. Il monegasco, che aveva saltato tutte le prove libere 2 per un problema elettrico, può tirare un sospiro di sollievo, perché i meccanici hanno violato il coprifuoco per mettere le mani sulla SF-23 e ripararla, il tutto però fortunatamente senza aver dovuto montare ricambi che porterebbero alla penalità come una nuova centralina.