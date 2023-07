F1 GP Gran Bretagna 2023: Leclerc fermo ai box nelle libere 2, fuoco sulla sua Ferrari

Charles Leclerc non scende in pista al via delle prove libere 2. La SF-23 infatti risulta ferma ai box, a causa di alcune fiamme che si sono sprigionate dalla vettura stessa a causa di un problema elettrico. In casa Ferrari è quindi corsa contro il tempo per garantire al monegasco la possibilità di partecipare ad una sessione di massima importanza in vista delle qualifiche di domani. Nel frattempo, il compagno Carlos Sainz è uscito dai propri box senza alcun problema e si dedica al long run.