F1 GP Gran Bretagna 2023, Leclerc: “Buona sessione, ma la macchina era da pole”

Una Ferrari sufficiente nelle qualifiche del Gp di Silverstone che ha fatto chiudere alle Rosse in quarta e quinta posizione. La prima posizione è sempre di Max Verstappen, mentre il podio si completa con la sorpresa delle Mc Laren di Norris e di Piastri.

Leclerc a fine Q3 con un Team Radio ha parlato al muretto Ferrari, sottolineando la buona prestazione della macchina, ma sottolineando anche la sua rabbia di non aver centrato la pole position dopo un errore nell’ultimo settore. Le parole di Leclerc nel Team Radio: “Buona sessione in generale. Con l’umidità abbiamo fatto qualche passo in avanti. La macchina oggi era per la pole, ne sono sicuro. Sì. C* * * * “