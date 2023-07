F1 GP Gran Bretagna 2023, Hamilton: “Questa Mercedes è difficile da guidare”

“I long run non sembrano essere troppo malvagi. Almeno c’è questo aspetto positivo. Non è stato particolarmente bello il passo con le soft, ma per gli altri deve essere stato peggio se non sono stati altrettanto veloci. Per quanto riguarda la vettura, stiamo combattendo sempre contro la stessa cosa. E’ un’auto difficile da guidare e lo rimane, a prescindere da ciò che facciamo per il set-up”. Queste le parole di Lewis Hamilton dopo le prove libere del GP della Gran Bretagna a Silverstone, qui dove ha tanti ricordi positivi: “Nell’ultima parte dello stint ho avuto la sensazione che il mio passo stesse iniziando a essere un po’ più costante, non so perché. Potrebbe essere dovuto al vento, oppure al bilanciamento. Questo tracciato è tutta una questione di bilanciamento”.