F1 GP Giappone, Sainz: “Sarà difficile battere Red Bull e McLaren”

Carlos Sainz rilascia alcune dichiarazioni al termine delle qualifiche del Gran Premio del Giappone: “La Red Bull e la Mclaren sono davanti, sarà difficile batterli. Nel primo settore con le curve veloci la McLaren è quasi come la Red Bull, noi siamo più veloci sul dritto e nelle curve lente. Volevo provare delle cose su questo circuito per trovare qualcosa su queste curve più veloci e lunghe, che sappiamo essere la nostra debolezza. Non è stato il meglio per il mio weekend e per la mia preparazione verso la qualifica, ma sappiamo che un giro più pulito non mi avrebbe dato molto di più”.