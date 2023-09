F1 GP Giappone, Piastri: “Sono contento, ho solo una macchina da superare”

Oscar Piastri parla delle qualifiche del Gran Premio del Giappone, che ha concluso in seconda posizione: “Sono stato soddisfatto del primo giro, ho fatto un ottimo nel primo settore, poi negli altri settori non tanto. Sono comunque contento del secondo posto e per gli aggiornamenti in vettura. Siamo veloci, dobbiamo concretizzare. Riparto in prima fila dopo tanto tempo, ho solo una macchina da superare [Quella di Verstappen, ndr], cercherò di farlo”.