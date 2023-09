F1 GP Giappone, Hamilton: “Lotta con Russell? Dovevamo fare più gioco di squadra”

Lewis Hamilton commenta il Gran Premio del Giappone ai microfoni di Sky: “La lotta con Russell? Dovevamo fare più gioco di squadra. Non mi importa della classifica dei piloti, chi è prima e chi è dopo, anche se io ho più punti di lui. La realtà è che eravamo in lotta, come team [costruttori ndr] con la Ferrari ed io ero più veloce di George. C’era la Ferrari che aveva gomme più fresche quindi dovevamo lavorare insieme per non perdere posizioni sulla Ferrari. Alla fine lo abbiamo fatto, ed è la cosa più importante come team”.