Termina la prima giornata di prove libere del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di F1 2025. Forte vento e bandiere rosse (in FP2) hanno condizionato l’attività dei piloti. Le FP3 di domani saranno decisive in vista delle qualifiche. McLaren apparsa superiore alle altre scuderie. Grande lotta per il podio con Mercedes leggermente avanti a Ferrari e Red Bull. A centro gruppo meglio Racing Bulls di Williams.

FP1

A Lando Norris (McLaren) la prima sessione di prove libere. 1’28”549 il tempo del britannico, che precede di 0”163 George Russell (Mercedes) e di 0”416 Charles Leclerc (Ferrari). Lewis Hamilton (Ferrari) è quarto a 0”502 appena davanti a Max Verstappen (Red Bull), 5^ a 0”516. Yuki Tsunoda è sesto (+0”623) all’esordio in Red Bull. Indietro Oscar Piastri (McLaren), 15^ a 1”159.

I tempi

1. Lando Norris (Gbr) McLaren 1’28”549

2. George Russell (Gbr) Mercedes 1’28”712

3. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1’28”965

4. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 1’28”544

5. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1’29”065

6. Yuki Tsunoda (Jpn) Red Bull 1’29”172

7. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 1’29”222

8. Isack Hadjar (Fra) Racing Bulls 1’29”225

9. Andrea Antonelli (Ita) Mercedes 1’29”284

10. Carlos Sainz (Esp) Williams 1’29”333

FP2

McLaren al comando al termine anche della seconda sessione di prove libere. C’è Oscar Piastri (1’28”114) davanti a Lando Norris (1’28”163). I due piloti McLaren sono gli unici a essere scesi sotto il tempo della pole position dello scorso anno in una sessione fortemente condizionata dalle bandiere rosse (ben tre). La Ferrari mette Lewis Hamilton in quarta posizione (+0”430) e Charles Leclerc in settima (+0”472). Racing Bulls bene nel giro secco e terza con Isack Hadjar (+0”404) e quinta con Liam Lawson (+0”445). Impatto violentissimo con le barriere per Jack Doohan (Alpine), apparso piuttosto stordito dopo l’incidente in curva 1 che ha causato la prima bandiera rossa della sessione. Nella ghiaia, senza conseguenza, Fernando Alonso (Aston Martin.

I tempi

1. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1’28”114

2. Lando Norris (Gbr) McLaren 1’28”163

3. Isack Hadjar (Fra) Racing Bulls 1’28”518

4. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 1’28”544

5. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 1’28”559

6. George Russell (Gbr) Mercedes 1’28”567

7. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1’28”586

8. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1’28”670

9. Pierre Gasly (Fra) Alpine 1’28”757

10. Carlos Sainz (Spa) Williams 1’28”832

Le parole dei piloti

Al momento McLaren appare piuttosto avanti a tutto il resto del gruppo. “È stata una giornata difficile a causa del forte vento, che ci ha creato diversi problemi soprattutto in FP2. Nel complesso le sensazioni sono buone e mi sono sentito a mio agio in macchina”, commenta Piastri. Vento che ha complicato e non poco le operazioni in pista, ma anche Norris si è detto soddisfatto del suo venerdì: “La giornata è stata complicata per via dal vento. Mi sono sentito bene in macchina e stiamo facendo passi in avanti”. Buono l’esordio in Red Bull di Yuki Tsunoda. Il pilota giapponese si è agganciato al compagno Max Verstappen in FP1, 5^ e 6^, mentre non è riuscito a mettere insieme un giro nella tribolata, e poco indicativa, seconda sessione. “La prima giornata è andata meglio del previsto, ma c’è molto lavoro da fare. Dovremo analizzare tutti i dati a nostra disposizione. Le sensazioni non sono state buone come al simulatore, domani tireremo le somme in qualifica”. Altro weekend impegnativo per Andrea Kimi Antonelli, alle prese con un’altra pista tutta da imparare: “Le FP1 sono andate abbastanza bene contando che dovevo imparare la pista. Nelle FP2 è stata dura e ho commesso diversi errori. Il long run è sembrato buono, ma c’è sicuramente tanto da migliorare”, le parole, ai microfoni di Sky, del pilota Mercedes, 9^ nelle FP1 e indietro nelle FP2