Victor Osimhen avrebbe detto no alla Juventus e indicato la squadra nella quale vuole giocare il prossimo anno: scelta fatta

Juventus? No, grazie. Sarebbero queste le parole che si sarebbero sentiti rispondere i dirigenti della società bianconera dopo un vertice con l’entourage di Victor Osimhen.

Il bomber nigeriano, attualmente in prestito al Galatasaray ma di proprietà del Napoli, è uno degli obiettivi della prossima stagione di Cristiano Giuntoli. L’attuale Football director bianconero vorrebbe portarlo a Torino e affidargli le chiavi dell’attacco della formazione juventina. Un desiderio che potrebbe però restare soltanto tale, visto la complessità dell’operazione e la volontà del calciatore.

Nel primo caso, ad esempio, bisognerà fare i conti con la rigida posizione di Aurelio De Laurentiis, poco inclina a trattare la cessione di uno dei protagonisti dello scudetto ad una delle grandi rivali del Napoli. Poi c’è l’aspetto economico da considerare: oltre al costo del cartellino (la clausola, non valida in Italia, è di 75 milioni, ma si può facilmente immaginare che la cifra aumenterebbe per la Juve), c’è d tenere a mente l’ingaggio elevato del nigeriano che vorrebbe andare a migliorare lo stipendio di 10 milioni inserito nel contratto con i partenopei.

Poi c’è il secondo aspetto: stando a quanto riporta juvefc.com, infatti, Osimhen avrebbe detto no alla Juventus.

Juve, il no di Osimhen: destinazione Premier

Secondo il portale, i rappresentati del bomber nigeriano avrebbero avuto nei giorni scorsi dei contatti con la dirigenza della Juventus. Il club bianconero avrebbe presentato all’entourage del calciatore i piani futuri e la centralità che Osimhen avrebbe nel progetto tecnico.

Argomenti che però non avrebbero fatto breccia: l’ex numero 9 del Napoli, infatti, avrebbe risposto con un no, grazie, alla proposta bianconera. Un rifiuto raccontato come garbato, alla cui base ci sarebbe il desiderio del calciatore di giocare in Premier League. Arsenal, Chelsea e Manchester United le tre compagini inglesi che si stanno muovendo sulle tracce dell’attaccante e che in estate non avrebbero problemi a pagare la clausola da 75 milioni, né a garantire al giocatore un ingaggio in linea con quello fissato nel rinnovo con il Napoli.

L’eventuale alternativa alla pista inglese non porta in Italia. Osimhen, infatti, potrebbe lasciare la porta aperta anche ad altre due big del calcio europeo: Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, entrambe indicate come interessate al calciatore in vista della prossima stagione. Un elenco ristretto di possibilità, dalla quale dovrebbe uscire la prossima squadra di Osimhen. E non sarà, salvo sorprese, la Juventus.