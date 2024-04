F1 GP Giappone 2024, Vasseur: “Soddisfatti della gara, ottimo lavoro di squadra”

Frederic Vasseur è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del Gran Premio del Giappone 2024 di Formula 1, in cui la Ferrari ha concluso al terzo e quarto posto: “Siamo soddisfatti, la gara è andata bene sia per Sainz che per Leclerc. Carlos è andato bene disputando una prova solida, mentre Charles ha fatto un ottimo recupero dall’ottavo posto. Abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra. E’ ieri in qualifica che avremmo potuto fare meglio, oggi non è mancato nulla“.

Il team principal della Ferrari ha poi commentato le strategie: “Quella di Leclerc l’abbiamo cambiata per la posizione in pista ed evitare il traffico. Non credo che Sainz sarebbe potuto arrivare secondo perché la sua strategia era la migliore e la più veloce comunque quella delle due soste. Magari ci è mancato qualcosa rispetto a Perez nei giri iniziali“. Infine, in vista dei prossimi impegni: “Dovremo migliorare le qualifiche. Anche per Leclerc la gara si fa più dura se parti ottavo. Aggiornamenti Red Bull? Non ne ho idea. Pensiamo solo a noi e a sfruttare il nostro pacchetto a disposizione“.