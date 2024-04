F1 GP Giappone 2024, Russell: “Macchina piacevole da guidare, è stata una sorpresa”

“Nelle FP1 abbiamo ottenuto risultati migliori di quanto ci aspettassimo. È stata una piacevole sorpresa e la macchina era davvero piacevole da guidare. Sia Lewis che io eravamo soddisfatti del bilanciamento generale. Tuttavia, il W15 ha funzionato meglio quando le condizioni sono più fresche, quindi è una nota di cautela. Il nostro obiettivo oggi era provare diversi elementi di prova ed esperimenti per rendere l’auto più coerente in condizioni variabili. Il tempo dirà se questi hanno avuto l’impatto desiderato ed è stato frustrante non poterli valutare ulteriormente nel pomeriggio”. Così George Russell analizza la prima giornata di prove libere in Giappone.

“È un vero peccato per chi è qui e guarda da casa che non abbiamo potuto fare molto correndo nelle FP2. Spero che riusciremo a trovare una soluzione per questi momenti e condizioni. Non è la prima volta che accade, e non sarà l’ultima. Guardando a domani, le qualifiche saranno interessanti in quanto la gomma sarà chiara sul giro singolo. La maggior parte dei piloti può avere solo tre o quattro set di mescola Soft, quindi dovrai assicurarti di fare bene ogni giro”. Così commenta le FP2 condizionate dalla pioggia.